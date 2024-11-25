Студенты из Красногорска поучаствовали в ярмарке трудоустройства в Одинцове

В Одинцово успешно завершилась ежегодная ярмарка трудоустройства, собравшая более 30 работодателей и представителей образовательных учреждений. Это мероприятие вновь стало площадкой для общения соискателей, студентов, выпускников и профессионалов с компаниями и учебными заведениями.

Сотрудники Московского областного филиала Президентской академии приняли активное участие в ярмарке, информируя посетителей о программах высшего и дополнительного образования. Представители академии рассказали о возможностях поступления на бакалавриат и магистратуру, а также о программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Особое внимание было уделено гибким формам обучения, которые позволяют совмещать учебу с работой.

На мероприятии также присутствовали представители крупных компаний, таких как АО «Мособлэнерго», АО «Одинцовская теплосеть», ООО «Биокомплекс» и другие. Посетители могли узнать о вакансиях, требованиях к соискателям, условиях труда и перспективах карьерного роста. Многие участники отметили, что такие встречи помогают не только найти работу, но и лучше понять рынок труда.

Ярмарка трудоустройства в Одинцово стала важным событием для жителей города и региона. Она объединила тех, кто ищет новые профессиональные возможности, и тех, кто готов предложить работу или образовательные программы для развития карьеры.

Московский областной филиал Президентской академии продолжает активно участвовать в подобных мероприятиях, предоставляя жителям региона доступ к качественному образованию и профессиональному росту.

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