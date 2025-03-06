Студенты из Красногорска посетили День открытых дверей в службе судебных приставов

День открытых дверей прошел в подмосковном управлении федеральной службы судебных приставов. Его посетили студенты Красногорского филиала РАНХиГС. они узнали об истории ведомства и основных направлениях его работы.

Как рассказали в управлении, будущие юристы узнали об особенностях исполнительного производства и розыска должников.

«В Специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ребятам рассказали об исполнительных производствах, которые относятся к первой очередности. Сотрудники отделения объяснили, как совершаются исполнительные действия, и вспомнили интересные истории о завершенных исполнительных производствах», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, студенты узнали больше о работе системы «Безопасный регион». Ребята также смогли примерить экипировку специалистов отдела специального назначения.

С будущими юристами пообщался руководитель ГУФССП России по Московской области Андрей Тагаев, а в завершении встречи их пригласили на службу в органы принудительного исполнения.