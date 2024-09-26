Студенты из Красногорска помогли в проведении всероссийского конкурса талантов

Финал всероссийского конкурса «Земля Талантов» состоялся в подмосковных Снегирях. В число организаторов вошли красногорские студенты из областного филиала Президентской академии.

В конкурсе участвовали молодые таланты со всей России. Участники молодежного движения «Патриография» занимались информационной поддержкой проекта.

Студент Александр Усков рассказал, что главным чувством, которое испытали все организаторы, стала гордость за страну, в которой так много ярких исполнителей.

Всероссийский конкурс «Земля Талантов» проводится уже в течение 10 лет. Его темы носят патриотический и воспитательный характер, а целью является поддержка детского и юношеского творчества. Молодые таланты должны иметь возможность показать себя на большой сцене, независимо от своего социального статуса.

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