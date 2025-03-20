Студенты из Королева победили на конкурсах профмастерства

Чемпионат профессионального мастерства «Росатом» AtomSkills и конкурс среди сотрудников дочерних строительных организаций состоялись в МЦК — Техникуме имени С. П. Королева. Также в рамках мероприятий пошли профориентационные мероприятия для школьников Подмосковья.

В чемпионате AtomSkills по направлениям «Сварка», «Тепломонтаж» и «Строительно-монтажные работы» участвовали 23 студента из колледжей столичного региона, а также 57 специалистов «Росатома».

Во время конкурса «Лучший по профессии» участники состязались в нескольких категориях, среди которых сварочные технологии, общестроительные и тепломонтажные работы.

Победительницей в номинации «Лучший специалист сварочных работ» стала студентка королевского техникума Дария Бурдакова. Лучшей в категории «Метод неразрушающего контроля» стала Екатерина Вредова, которая тоже учится в МЦК.