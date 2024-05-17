Студенты из Коломны выиграли 5 медалей по бадминтону в Саратове | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 11:42 Студенты из Коломны выиграли 5 медалей по бадминтону в Саратове Министерство образования МО

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Студенты факультета физической культуры и спорта Коломенского ГСГУ успешно выступили на Кубке России по бадминтону, который проходил в Саратове. Команда завоевала пять из шести медалей, выигранных сборной Подмосковья.

В Министерстве образования Подмосковья сообщили, что в одиночном разряде среди мужчин золотую медаль завоевал Артур Печенкин. Второе место занял Владислав Добычкин.

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В парных соревнованиях Артур также стал победителем, выступая вместе с Александром Зинченко из сборной Москвы. В финале они встретились с Георгием Лебедевым и Глебом Степаковым, которые в итоге заняли второе место.

Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО

Глеб также завоевал серебро в смешанном парном разряде вместе с Марией Суховой.

В турнире участвовали лидеры национального рейтинга федерации бадминтона России, призеры европейских чемпионатов и участники Олимпийских игр. Это более 130 спортсменов из 16 регионов страны.

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