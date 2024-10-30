Студенты из Коломны стали волонтерами национального чемпионата «Абилимпикс»

Студенты Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне стали волонтерами на национальном чемпионате «Абилимпикс». Соревнования по профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями прошли в Москве.

В чемпионате участвовали представители разных регионов России — как опытные специалисты, так и начинающие. Все они демонстрировали мастерство в сферах от кулинарии до IT. «Абилимпикс» — не просто соревнование, а важная платформа для раскрытия потенциала людей с ограниченными возможностями.

Под руководством доцента Ольги Погодиной волонтерами стали студенты педагогического факультета: Ксения Мартынова, Мария Васильева, София Гуназова, Карина Драган и Наталья Козлова. Для девушек это был первый опыт работы на масштабном мероприятии.

В рамках деловой программы Ксения Мартынова и Мария Васильева представили проект «Инклюзивное наставничество в молодежной среде», разработанный в «Школе волонтеров социальной инклюзии» ГСГУ. Их работа получила высокую оценку, а Молодежное содружество Московской области, членами которого они являются, получило награду в номинации «Самое активное Молодежное содружество Абилимпикс».