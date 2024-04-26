Студенты из Коломны сплели маскировочные сети для бойцов СВО | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 21:22 Студенты из Коломны сплели маскировочные сети для бойцов СВО Медиасток.рф

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В Коломне студенты Государственного социально-гуманитарного университета плетут маскировочные сети, шьют теплую одежду и даже варят мини-печки для участников специальной военной операции. Уже второй год подряд они помогают бойцам.

В этой инициативе участвуют все факультеты университета. За это время ребята изготовили уже более 60 сетей, которые отправлены на передовую. Такие сети — настоящая находка для защиты техники и солдат от вражеских дронов и авиации.

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В мастерских университета девушки со швейных курсов создают флисовые жилеты для бойцов — уже готово 15 штук, следующими в очереди балаклавы. Мужчины же занимаются изготовлением печей-ракет, которые помогут согреться и приготовить пищу прямо на передовой. Более 100 таких печек уже отправлены к бойцам.

В университете даже появилась своя группа волонтеров под названием «Десант ГСГУ». Они ездят по разным регионам и помогают там, где это нужно.

Каждая маскировочная сеть отправляется на фронт в специальном мешке, куда студенты добавляют плюшевого медведя в камуфляже. Эта игрушка становится для многих солдат не просто символом поддержки, но и настоящим талисманом.

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