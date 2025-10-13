Студенты из Китая пройдут практику в филиале МГТУ имени Баумана в Дмитрове
В филиале Московского государственного технического университета имени Баумана в поселке Орево под Дмитровом началась учебно-практическая программа для студентов из Китая. Среди участников — студент Лю Ца Би, который после теоретических занятий по ракетостроению в главном корпусе вуза в Москве с октября продолжил обучение на базе дмитровского филиала.
Он родом из пригорода Пекина, объясняет выбор в пользу России желанием получить качественное инженерное образование.
«В „Бауманке“ сильные программы по прикладным наукам и инженерному делу», — отмечает он. По его словам, МГТУ имени Баумана стало стартовой площадкой для многих китайских покорителей космоса.
В Ореве китайские студенты получают возможность работать с подлинными советскими модулями первых космических кораблей и на практике погружаться в реальные производственные, инженерные и конструкторские процессы отечественной космонавтики. Это дает им не только теоретические знания, но и ценный практический опыт.
Напомним, в дмитровском филиале «Бауманки» действуют восемь учебно‑научных лабораторий, где проходят подготовку будущие конструкторы, ученые и организаторы производства из разных стран.
Наиболее многочисленной и быстро растущей остается группа студентов из Китая, отмечают в филиале.