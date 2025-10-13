Сегодня 18:07 Студенты из Китая пройдут практику в филиале МГТУ имени Баумана в Дмитрове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

Вузы

Космонавты

Ученые

Студенты

Китай

Дмитров

Наука

В филиале Московского государственного технического университета имени Баумана в поселке Орево под Дмитровом началась учебно-практическая программа для студентов из Китая. Среди участников — студент Лю Ца Би, который после теоретических занятий по ракетостроению в главном корпусе вуза в Москве с октября продолжил обучение на базе дмитровского филиала.

Он родом из пригорода Пекина, объясняет выбор в пользу России желанием получить качественное инженерное образование. «В „Бауманке“ сильные программы по прикладным наукам и инженерному делу», — отмечает он. По его словам, МГТУ имени Баумана стало стартовой площадкой для многих китайских покорителей космоса.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

В Ореве китайские студенты получают возможность работать с подлинными советскими модулями первых космических кораблей и на практике погружаться в реальные производственные, инженерные и конструкторские процессы отечественной космонавтики. Это дает им не только теоретические знания, но и ценный практический опыт.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Напомним, в дмитровском филиале «Бауманки» действуют восемь учебно‑научных лабораторий, где проходят подготовку будущие конструкторы, ученые и организаторы производства из разных стран. Наиболее многочисленной и быстро растущей остается группа студентов из Китая, отмечают в филиале.