Студенты из Китая прибыли на стажировку в ГСГУ в Коломне. Они будут изучать филологические дисциплины и страноведение, а также посетят экскурсии по историческим местам округа, поучаствуют в научных и культурных мероприятиях.

ГСГУ принял 17 китайских студентов по программе академической мобильности. Шесть из них — из Сучжоуского университета, еще 11 — из Харбинского педагогического университета.

«Четверо студентов приехали в наш университет повторно. Они учились у нас в прошлом семестре и пожелали продолжить обучение, но уже платно, поскольку идут вне квоты. Такой интерес говорит о высоком качестве нашего образования», — отметил помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов.

Как рассказали в региональном Минобразования, занятия будут проводить педагоги, которые много лет работали с иностранными студентами.

В Китае обучение пройдут 27 студентов ГСГУ. Их приняли Сучжоуский университет, Цюйфуский государственный педагогический университет, Харбинский педагогический университет и Хэйлунцзянский сельскохозяйственный профессионально-технический институт.