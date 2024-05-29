Студенты из Киргизии прошли стажировку в колледже авиации в Егорьевске

Фото: Министерство образования МО

Студенты Киргизского авиационного института имени Абдраимова прошли стажировку в Егорьевском техническом колледже имени Чкалова. Интенсив прошел в рамках программы международного обмена опытом.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, за время стажировки студенты прослушали курс лекций, отточили свои навыки в лабораторных практических занятиях, а также поучаствовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа.

Для молодых практикантов провели экскурсию на ВДНХ по Международной выставке-форуму «Россия». Студенты также побывали в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.

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