Студентов из Иванова пригласили на работу в Балашихинскую больницу

Студенты-старшекурсники Ивановского медицинского университета получили приглашение на работу в Балашихинскую больницу в рамках профориентационного проекта «Карьерный каталог: выбирай свое будущее». Специалисты медучреждения рассказали о преимуществах работы в их больнице и мерах социальной поддержки для молодых специалистов.

Начальник отдела кадров Марина Каштанова отметила, что молодые специалисты получают достойную оплату труда.

«Сегодня наши молодые специалисты получают достойную оплату труда. Те, кто приступил к работе в течение года после окончания вуза, к зарплате ежемесячно получают надбавку 15 тысяч рублей. Участковым терапевтам и педиатрам доплачивается губернаторская надбавка до 32 тысяч рублей. Врачам, впервые оформленным в штат поликлиники, полагается единовременно 300 тысяч рублей», — сообщила Каштанова.

Кроме того, ивановские студенты смогут получить первый трудовой опыт в строящейся Балашихинской больнице, открытие которой запланировано на 2028 год. В новом медучреждении заработает круглосуточный стационар на 1123 койки и консультативно-диагностический центр, способный обслуживать до 300 пациентов в смену.

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