Студенты из Истры приняли участие в форуме «Профессионалитет»

Ребята из Истры поучаствовали в форуме амбассадоров «Профессионалитет». Проходил он в городе Грозный.

В мероприятии участвовали более 500 человек из 79 регионов Российской Федерации. Среди них были и студенты Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ.

Программа мероприятия включала в себя выступления выдающихся экспертов, представителей научного и образовательного сообщества, а также разных компаний. Для студентов были организованы практические занятия, направленные на развитие навыков публичных выступлений и создания контента, а также творческие встречи.

Участники мероприятия поделились своими впечатлениями и описали его как площадку для обмена опытом и знаниями. Также зарядились позитивом и вдохновением для будущих проектов. Причем все проходило в интерактивной форме. Молодые люди получили возможность не только познакомиться друг с другом, но и перенять лучшие практики в области профессионального образования и личностного развития.

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