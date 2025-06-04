Студенты из Химок выиграли Кубок Министерства культуры РФ по мини-футболу

Сборная преподавателей и студентов Московского государственного института культуры одержала победу в финале пятого Кубка Министерства культуры РФ по мини-футболу. Турнир завершился церемонией награждения, на которой команда МГИК получила главный трофей.

В рамках соревнований команда провела три матча на групповом этапе и два — в золотом плей-офф. В составе выступили как студенты, так и преподаватели: доцент кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности хореографического факультета Александр Шепелев и советник ректора Александр Войтенко. Капитаном команды был проректор по административно-хозяйственной деятельности Артем Нибусин.

Турнир собрал команды из различных ведомств, включая Министерство культуры РФ, Счетную палату, Министерство спорта и Российскую государственную библиотеку.

Победа в соревнованиях стала для МГИК второй подряд. Как отмечают в институте, студенты активно участвуют не только в культурных, но и в спортивных мероприятиях, демонстрируя всестороннюю подготовку и командный дух.