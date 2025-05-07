Студенты из Химок стали победителями всероссийского хореографического конкурса

Студенты Московского государственного института культуры в Химках победили на всероссийском конкурсе в Сочи. Юные артисты заняли первое место во всех категориях номинации «Современный танец».

Принять участие в конкурсе студентам предложил куратор Сергей Марченко. Они репетировали в течение месяца и представили на суд жюри семь уникальных номеров.

Педагог подчеркнул, что его подопечные показали высочайший профессионализм, хорошую технику исполнения, а также способность передавать сложные эмоции через танец.

В начале августа артисты выйдут на сцену в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» как приглашенные гости.