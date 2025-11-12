Студенты из Химок приняли участие в медиа форуме стран СНГ

Студенты Московского государственного института культуры из Химок приняли участие в IV Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» в Москве. Организаторами мероприятия выступила международная медиагруппа «Россия сегодня» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Мероприятие собрало представителей из разных стран Содружества для обсуждения актуальных вызовов и перспектив медиаиндустрии.

В работе форума приняли участие ведущие эксперты отрасли, включая генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

«Выступление Екатерины Мизулиной особенно вдохновило — она говорила не просто о трендах, а о миссии журналистики в цифровую эпоху. Мы поняли, насколько важно сохранять ответственность перед аудиторией, даже когда вокруг все меняется», — поделился впечатлениями студент МГИКа, химчанин Даниил Сулейманов.

Программа охватила ключевые темы современного медиапространства: от влияния искусственного интеллекта и медиатехнологий до вопросов медиаэтики и права в цифровую эпоху.

«В Химках сегодня созданы все условия для развития молодежи — от школьных медиацентров до вузов, где ребята могут получать знания и сразу применять их на практике. Особенно приятно наблюдать, когда интерес, зародившийся еще в школе, перерастает в осознанный профессиональный выбор. Даниил Сулейманов — выпускник нашей школы — всегда проявлял себя как активный, увлеченный медиатворчеством ученик. Участие в таких форумах помогает ему и другим химкинским студентам расширять кругозор и формировать профессиональные навыки», — прокомментировала депутат, директор школы № 1 Галина Болотова.

Мероприятие собрало участников из разных стран СНГ, объединив их идеей развития ответственной и современной медиасреды.