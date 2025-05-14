Студенты из Дмитрова вошли в топ-5 лучших на чемпионате «Профессионалы»

Этапы чемпионата проходили в Северной Осетии, Ингушетии, Красноярском крае, Оренбурге, Новокузнецке и собрали сильнейших участников из разных регионов России. Студенты Дмитровского техникума выступали в составе сборной Подмосковья и завоевали несколько престижных наград.

Участники из Дмитрова доказали, что их навыки соответствуют самым высоким стандартам. Медальоны за профессионализм получили Имомали Абдуазизов (компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»), Камиль Багиров («Ресторанный сервис»), Тимур Хакимов («Разработка мобильных игр») и Михаил Ошкуков («Поварское дело»).

Бронзовые медали чемпионата завоевали Виолетта Лонская (компетенция «Выпечка осетинских пирогов»), показавшая высокий уровень кулинарного мастерства, и Артем Сухоруков (компетенция «Спасательные работы»).

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что успехи студентов стали результатом упорного труда, качественного образования и поддержки наставников. «Ребята доказали, что они — одни из лучших в своих профессиях. Горжусь, что Дмитровский техникум готовит

настоящих профессионалов, которые прославляют наш округ и Московскую область на всероссийском уровне», — сказал Иван Курданин.