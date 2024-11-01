Студенты из Дмитрова приняли участие в областном молодежном форуме

Форум «Мы будущее. Сила смыслов», организованный Министерством информации и молодежной политики Подмосковья, прошел в Королеве. Мероприятие стало важным событием для молодых людей из Дмитрова.

Более тысячи юношей и девушек со всего региона пришли на встречу с актером театра и продюсером Аристархом Венесом, известному по ролям в сериалах «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Артист рассказал молодежи, как важно найти цель своей жизни и добиваться ее, несмотря на все препятствия.

Для участников форума провели различные тренинги и мастер-классы, в которых учили развивать навыки работы в команде, творческое мышление и лидерские качества. Молодые люди поучаствовали в дискуссиях о будущем, патриотизме и социальной ответственности.

В делегацию Дмитровского округа вошли студенты института непрерывного образования и представитель молодежного центра «Сфера». Форум стал для ребят отличной возможностью получить новый опыт и знания.

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