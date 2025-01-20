Студенты из Дмитрова приняли участие в областном молодежном форуме
Учащиеся Дмитровского техникума побывали на молодежном форуме амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» Московской области. Лучших активистов наградили благодарственными письмами.
Участниками форума «Думай! Действуй! Побеждай!» стали более 200 студентов Подмосковья. Открыл мероприятие заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев.
«Молодежь — это будущее нашей профессиональной сферы, и их стремление к знаниям и навыкам должно быть на переднем крае нашего внимания», — сказал Сергей Куколев.
Благодарственные письма вручили амбассадорам и их кураторам. В том числе награду получили студенты Дмитровского техникума Анна Жигалова, Илья Ефремов и Максим Филинов, амбассадоры базовой организации кластера «Правоохранительная сфера и управление».
«Стремление студентов к знаниям и навыкам всегда на переднем крае нашего внимания. Эти достижения для наших ребят — лишь начало пути к большим высотам, впереди их ждут новые вершины и победы!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.