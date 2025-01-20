Студенты из Дмитрова приняли участие в областном молодежном форуме

Участниками форума «Думай! Действуй! Побеждай!» стали более 200 студентов Подмосковья. Открыл мероприятие заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев.

«Молодежь — это будущее нашей профессиональной сферы, и их стремление к знаниям и навыкам должно быть на переднем крае нашего внимания», — сказал Сергей Куколев.

Благодарственные письма вручили амбассадорам и их кураторам. В том числе награду получили студенты Дмитровского техникума Анна Жигалова, Илья Ефремов и Максим Филинов, амбассадоры базовой организации кластера «Правоохранительная сфера и управление».

«Стремление студентов к знаниям и навыкам всегда на переднем крае нашего внимания. Эти достижения для наших ребят — лишь начало пути к большим высотам, впереди их ждут новые вершины и победы!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.