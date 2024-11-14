Второй молодежный форму собрал более полутора тысяч участников из муниципалитетов Подмосковья, а также из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и Белоруссии. В мероприятии участвуют студенты Дмитровского техникума и сотрудники молодежного центра «Сфера».

В течение четырех дней юноши и девушки участвуют в различных мастер-классах и встречах с популярными телеведущими и блогерами. В программу форума вошли пять образовательных блоков: организация мероприятий, информационная безопасность, ораторское искусство, социальные навыки и медиашкола.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что благодаря участию в форуме молодые люди могут обмениваться опытом и получать поддержку опытных специалистов. Мероприятие помогает молодежи развивать лидерские качества и коммуникативные навыки, находить единомышленников и расширять кругозор.

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