Студенты из Дмитрова приняли участие в ликвидации разлива мазута в Анапе

Глава муниципального округа Иван Курданин встретился с волонтерами, работавшими на ликвидации чрезвычайной ситуации на побережье Черного моря в районе Анапы. В середине января туда отправились студенты Дмитровского техникума.

Андрей Осмоловский, Максим Ткачев, Вадим Грабарчук и руководитель структурного подразделения № 1 Виктор Колосов отправились в Анапу, чтобы помочь справиться с бедствием на Черном море, которое произошло в декабре 2024 года.

«Вы молодцы, отправились на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Анапу! Помогая нашей стране, вы проявили свою гражданскую и социальную активность", — сказал в начале встречи глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Опыт в Анапе — не первая поездка для студентов Дмитровского техникума. Они не раз принимали участие в волонтерской деятельности студенческих строительных отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Русского географического общества.

Волонтеры рассказали главе, что штаб выделил им полосу протяженностью четыре километра в районе Пионерского проспекта. Там они собирали в мешки мазут, выброшенный на берег во время шторма.

«Мы даже побили рекорд работавших до нас волонтеров: они за день собрали 550 мешков с мазутом, а мы — 651», — поделились волонтеры.

Виктор Колосов отметил, что много студентов откликнулись на ликвидацию чрезвычайной ситуации, но не было возможности отправить всех.

Иван Курданин вручил волонтерам и их руководителю благодарственные письма и абонементы на посещение бассейна «Бриз», пожелал всегда оставаться неравнодушными гражданами.