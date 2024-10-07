Студенты из Дмитрова поучаствовали во всероссийской патриотической игре

Ежегодная военно-патриотическая игра Союза городов воинской славы прошла в Чечне. В ней поучаствовали старшеклассники из 17 городов России.

Соревнования «Наша сила — в единстве!» прошли на базе Российского университета спецназа имени В. В. Путина. Более 160 человек от 15 до 17 лет из 17 городов воинской славы Российской Федерации проверили в них свои силы.

Студенты Дмитровского техникума представили муниципалитет при поддержке главы городского округа Ильи Поночевного. Ребята демонстрировали навыки в строевой подготовке, военно-исторической викторине и стрельбе из автомата Калашникова.

Также они показали умения в снаряжении магазина автомата патронами, беге по пересеченной местности с огневыми рубежами. Сдавали также нормативы по подтягиванию на турнике, перемещению на поле боя, метанию ручной гранаты на дальность. Участники продемонстрировали навыки оказания первой помощи.

Артем Сухоруков из Дмитрова подтянулся 51 раз и занял первое место среди всех спортсменов.

Кроме того, для всех участников соревнований провели экскурсию по Грозному.

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