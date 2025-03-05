Студенты из Дмитрова победили в региональном этапе чемпионата по профмастерству

Студенты Дмитровского техникума Артем Сухоруков и Арсений Ямщиков одержали победу в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Соревнования проходили в колледже «Подмосковье» и собрали десять участников из восьми учебных заведений Московской области.

Участникам предстояло пройти серьезные испытания, где они демонстрировали свои профессиональные навыки, физическую подготовку и умение работать в стрессовых условиях. Артем и Арсений показали превосходные результаты в компетенции «Спасательные работы», проявив выдержку, быструю реакцию, силу и выносливость — ключевые качества для работы спасателя.

Экспертное жюри, состоящее из профессиональных спасателей, оценивало участников по множеству критериев: от оказания первой помощи до работы на высоте. Студенты Дмитровского техникума продемонстрировали высокий уровень профессионализма и уверенность в своих действиях, что позволило им стать лидерами соревнований.

Дмитровский техникум заслуженно считается одним из лучших учебных заведений Московской области. Он готовит специалистов высочайшего уровня и активно участвует в престижных конкурсах, подтверждая высокую квалификацию своих студентов и педагогов.