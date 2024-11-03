Студенты из Дмитрова победили на чемпионате России по профмастерству

Молодежь из Дмитрова успешно выступила на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Ребята привезли домой семь медалей.

Юбилейный чемпионат завершился в Москве. Участниками стали около тысячи человек из 73 регионов России. В финал вышли пять студентов Дмитровского техникума. Ранее они прошли региональный и отборочный туры.

В финале студенты из Дмитрова завоевали семь медалей в различных номинациях. Победителем в компетенции «Кондитерское дело» и соревнованиях «Инклюзивное кафе» стала Виктория Бородина. Серебряными призерами стали Глеб Андрианов и Алена Шильникова. Бронзу получили Диана Суровцева, Глеб Андрианов и Анастасия Зайцева.

С победителями лично встретилась временно исполняющая полномочия главы городского округа Дмитров Оксана Котова.

«Была рада познакомилась с Викторией, Глебом и их наставниками Аллой Фокиной и Валентиной Поливановой. Ребята угостили меня своей выпечкой и пирожными. Было очень вкусно! А еще они поделились интересной историей: когда студенты-повара из техникума приезжают на конкурс, то все говорят: „Дмитров приехал!“. Это значит, приехали сильные соперники. Приятно осознавать, что у нас высокий уровень образования, и ребята возвращаются работать в родной техникум», — сказала Оксана Котова.

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