Студенты из Дмитрова победили на чемпионате профмастерства по кулинарии

Четыре медали завоевали студенты Дмитровского техникума на десятом национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». Они продемонстрировали свои навыки в кулинарном искусстве.

Финал чемпионата среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Москве. На него приехали победители региональных этапов из всех регионов России.

Участники выступили в 50 основных и 11 презентационных компетенциях из различных отраслей экономики. Дмитров на конкурсе представили пятеро студентов.

Алена Шильникова вошла в тройку лучших в компетенции «Мастер пищевого арт-декора». Также призерами в компетенции «Выпечка осетинских пирогов» стали Диана Суровцева и в компетенции «Поварское дело» Глеб Андрианов.

А Виктория Бородина стала победителем в компетенции «Кондитерское дело». Это уже 17-я медаль, которую она получила в конкурсах профмастерства.

«Поздравляю студентов Дмитровского техникума! Ваши достижения — это результат упорного труда и высокого профессионализма. Особую благодарность выражаю преподавателям Александре Акулькиной, Алле Фокиной и Ольге Логачевой за их неоценимый вклад в подготовку таких талантливых студентов. Ваш труд и преданность делу заслуживают самого высокого признания. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед!» — сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Дмитров Оксана Котова.

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