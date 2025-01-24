Студенты из Дмитрова очистили от мазута более 6 тысяч квадратных метров берега в Анапе

Молодежь Дмитрова присоединилась к ликвидации последствий разлива мазута в Анапе. Они участвуют в уборке берегов совместно с добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей, отряда «Юный разведчик» и Центра «Помощь».
Волонтерам из Дмитрова выдали экипировку и средства индивидуальной защиты. Ребята занимаются очисткой более четырех километров пляжа в районе Анапы.
Сейчас удалось очистить свыше 6,5 тысячи квадратных метров береговой линии, собрать почти 14 тысяч мешков загрязненного песка и грунта и спасти 104 птиц и одного щенка.
«Дмитровская молодежь проявила невероятную самоотверженность, откликнувшись на призыв о помощи. Такие инициативы укрепляют наше общество и демонстрируют, что вместе мы способны преодолеть любые трудности», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
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