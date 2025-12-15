Студенты из Чехова выступили с постановкой к 130-летию Есенина

Студенты Чеховского техникума провели мероприятие «Это все мое родное!», посвященное 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Концерт прошел в Нерастанновской школе, сообщили в Минобразования региона.

В программе представления прозвучали ранние и зрелые произведения поэта. Ребята исполнили несколько стихотворений и ряд романсов — от его первых влюбленных строк до более зрелых размышлений о жизни.

Благодаря постановке творчество Есенина раскрылось для школьников по-новому. Как отметили в администрации учебного заведения, вечер стал возможностью для обмена культурным опытом, а также раскрыл таланты и стремление сохранять русскую литературу.