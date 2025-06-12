Студенты из Чехова стали призерами международного конкурса профмастерства

Анна Ковалева и Ульяна Миллер заняли второе место в компетенции «Мастер молочного производства». Соревнования прошли в Республике Беларусь среди студентов учреждений среднего специального образования.
Двухэтапная конкурсная программа заключала в себе теоретическую часть, в ходе которой участникам необходимо было правильно ответить на вопросы по технологии производства молочной продукции, и практическое задание, где участникам предстояло изготовить мягкий сыр и оценить его по заданным критериям. За процессом наблюдало экспертное жюри, состоящее из ведущих специалистов молочной отрасли Республики Беларусь.
Высокие показатели студентов из муниципального округа Чехов свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки и отличных практических навыках. Руководила командой Ольга Мельникова, преподаватель специальных дисциплин.
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