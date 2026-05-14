Студенты из Чехова приняли участие в фестивале «Путь навыков»

12 мая в Серпухове прошло мероприятие, где ученики седьмых-девятых классов смогли познакомиться с современными рабочими специальностями. Студенты и преподаватели Чеховского техникума поделились знаниями и опытом в сферах промышленности и технических услуг, пожарной безопасности и индустрии красоты.

Представители Чеховского техникума рассказали гостям о нескольких направлениях. В будущем это поможет школьникам определиться с профессией и учебным заведением. В программу включили: электромонтаж, промышленную механику и монтаж, пищевую промышленность, ногтевой сервис, парикмахерское искусство, косметологию, пожарную безопасность, а также ремонт и обслуживание автомобилей.

На мастер-классах школьники работали под присмотром наставников. Ребята не только узнали о профессии, но и сразу попробовали свои силы на практике.

Организовал фестиваль Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области при поддержке регионального Министерства образования. Такой формат помогает будущим специалистам определить свой путь и реально оценить, какие навыки сейчас востребованы.