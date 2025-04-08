Студенты из Чехова посетили места боевой славы «Дороги памяти» в Подмосковье

Студенты Чеховского техникума, участники военно-патриотического отряда «Преемники» побывали на экскурсии по местам боевой славы Подмосковья. Маршрут пролегал через населенные пункты, где осенью и зимой 1941 года проходила линия обороны советских войск.

Учащиеся из Чехова посетили бульвар Воинской Славы — мемориальный комплекс, посвященный героям, павшим в боях за родину. Юноши и девушки узнали о подвиге защитников Лопасни и значении этого места для сохранения исторической памяти.

Особый интерес у студентов вызвала деревня Булычево, где сохранилось здание бывшей школы. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался штаб 17-й стрелковой дивизии и 26-й танковой бригады. Именно в это место приезжал лично маршал Жуков, чтобы оценить обстановку на стратегически важном участке обороны. Посетили студенты и Стремиловский рубеж — место, где было остановлено наступление немецких войск на Москву.

Завершилось мероприятие в деревне Леоново, ставшей символом мужества советских солдат. Именно здесь в декабре 1941 года началось контрнаступление наших войск.

Подобные мероприятия не только знакомят молодежь с историческими фактами, но и воспитывают патриотизм, укрепляя связь между поколениями.