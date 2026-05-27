Студенты из Богородского округа стали призерами футбольного турнира

25 мая в Подольске на стадионе «Труд» прошли решающие матчи соревнований Студенческой футбольной лиги Московской области 2026 года. «Академия спорта» Ногинского филиала Государственного университета просвещения была представлена командами юношей и девушек.

Среди женских команд первой соперницей спортсменок из университета просвещения стали землячки из Ногинского колледжа. В напряженной и равной игре победу со счетом 1:0 одержала команда университета.

Во втором матче девушки из Ногинска уступили команде Зарайска со счетом 0:1. Однако в решающей встрече со спортсменками из Ступина команда показала уверенную игру и победила 2:1, став чемпионом Московской области. Этот результат позволил девушкам завоевать право представлять регион на всероссийском этапе соревнований.

Мужская команда Ногинска в полуфинале одержала уверенную победу со счетом 5:0, а финале встретилась с командой МГАФК. В течение матча футболисты из Богородского округа владели инициативой и создавали опасные моменты, однако решающим стал один пропущенный мяч. Встреча завершилась со счетом 0:1, и команда стала серебряным призером турнира.