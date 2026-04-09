Студенты из Богородского округа приехали на берег Японского моря. С 4 по 24 апреля во всероссийском детском центре «Океан» проходит дополнительная общеразвивающая программа «Я — педагог-лидер».

Сюда приехали более 300 участников со всей страны, чтобы ответить для себя на вопрос: «Могу ли я быть тем, кто ведет за собой?». Ведь педагог — это лидер, который не только обучает других, но и формирует будущие ценности у своих воспитанников.

Смену, объединившую старшеклассников и студентов ссузов, организовали Государственный университет просвещения совместно со всероссийским детским центром «Океан» при поддержке «Движения первых» в рамках проекта «Сердце отдаем детям». В число участников попали и девять студенток Ногинского филиала Государственного университета просвещения.

Учащиеся пробуют себя в роли наставников, учатся работать с аудиторией и формируют собственное понимание того, каким должен быть современный педагог. Студенток ждут лекции и встречи с приглашенными экспертами, работа в проектных группах и образовательные интенсивы, профессиональные пробы, выездные экскурсии и многое другое.

Участники образовательной смены уже открыли для себя историю центра, приняли участие в музыкально-игровой программе «„Океан“ — это мы!», поговорили о педагогике как «профессии дальнего действия», а также побывали на яркой церемонии открытия тематической смены.

Главный посыл смены — дать ребятам возможность осмыслить профессию педагога как значимую и перспективную, увидеть ее реальные смыслы и получить первый опыт, который поможет сделать осознанный профессиональный выбор.