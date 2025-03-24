Студенты из Богородского округа побывали на молодежном форуме

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Студенты Ногинского колледжа вместе с преподавателем Марией Петраковой посетили форум «Мы будущее. Сила смыслов», который прошел в Доме правительства Московской области. Это флагманский проект Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Форум «Мы будущее. Сила смыслов» помогает молодежи региона общаться со спикерами из абсолютно разных сфер — от творчества и журналистики до геополитики и информационной безопасности. На этот раз ребятам представилась уникальная возможность встретиться с известным блогером, публицистом, членом Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Пучковым.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Гость форума ответил на все вопросы, которые задавали ребята, приехавшие из разных уголков Подмосковья. Также участники форума вместе со спикером обсудили темы, волнующие современную молодежь, в формате живого диалога. Дмитрий Пучков отвечал ярко, доступно и с присущим ему чувством юмора. В конце  встречи  ребята смогли получить памятные автографы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте