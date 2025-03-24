Студенты из Богородского округа побывали на молодежном форуме

Студенты Ногинского колледжа вместе с преподавателем Марией Петраковой посетили форум «Мы будущее. Сила смыслов», который прошел в Доме правительства Московской области. Это флагманский проект Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Форум «Мы будущее. Сила смыслов» помогает молодежи региона общаться со спикерами из абсолютно разных сфер — от творчества и журналистики до геополитики и информационной безопасности. На этот раз ребятам представилась уникальная возможность встретиться с известным блогером, публицистом, членом Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Пучковым.

Гость форума ответил на все вопросы, которые задавали ребята, приехавшие из разных уголков Подмосковья. Также участники форума вместе со спикером обсудили темы, волнующие современную молодежь, в формате живого диалога. Дмитрий Пучков отвечал ярко, доступно и с присущим ему чувством юмора. В конце встречи ребята смогли получить памятные автографы.