Студенты из Балашихи посетили творческую деревню Sointera

Студенты колледжа «Энергия» из Балашихи совершили увлекательную поездку в творческую деревню Sointera — уникальный загородный кампус, где проходят обучение профессионалы индустрии красоты. Экскурсию для будущих специалистов провела основательница сети салонов красоты и бренда Sointera, автор программы профессионального развития Елена Алексеюк.

Елена Алексеюк подробно рассказала студентам о концепции творческого кампуса, который объединяет обучение, инновации и творческий подход к профессии. Она поделилась современными тенденциями в сфере красоты, подчеркнув важность комплексного развития мастера.

«Хороший парикмахер — это не только мастер стрижки, но и художник, психолог, консультант. Настоящий профессионал должен уметь слушать и понимать клиента, быть в курсе всех новинок и постоянно совершенствовать свои навыки», — отметила Елена Алексеюк.

Особое внимание студентов привлек один из новейших технологических трендов — робот-колорист, впервые представленный в России именно в творческой деревне Sointera. Этот инновационный аппарат способен самостоятельно смешивать краски, обеспечивая высокую точность и стабильность цвета, что значительно облегчает работу мастеров и повышает качество услуг.

Поездка стала для студентов колледжа «Энергия» не просто интересным знакомством с профессией, но и важным стимулом для дальнейшего профессионального роста и освоения передовых технологий в индустрии красоты. Полученный опыт и знания помогут молодым специалистам стать конкурентоспособными и востребованными на современном рынке услуг.