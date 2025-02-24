Студенты из Балашихи побывали на экскурсии в авиационной корпорации

Экскурсию для студентов второго курса Центра авиационной подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» организовали в Балашихе. Ребята побывали в авиационной корпорации «Рубин» и ознакомились с основными производственными цехами, где им рассказали о возможностях обучения в профильном центре, получения дополнительной профессии и трудоустройства на предприятии.

Эта экскурсия стала важным этапом в профессиональном становлении студентов, предоставив им уникальную возможность увидеть, как теоретические знания реализуются в реальном производственном процессе. С 2022 года компания «Рубин» активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

На территории корпорации открыли базовую кафедру «ПК „Энергия“. Это позволяет студентам проводить значительную часть учебного времени на предприятии, участвуя в практических занятиях.

Сохранение и развитие кадрового потенциала является приоритетной задачей работы с персоналом в корпорации. Сотрудничество с образовательными учреждениями открывает возможность восполнить нехватку специалистов со средним профессиональным образованием и ускорить процесс адаптации молодых кадров в рабочих условиях.