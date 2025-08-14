Студенты из Африки побывали в университете в Дубне

Кампус университета «Дубна» посетила делегация студентов Российско-африканского сетевого университета. Для них организовали экскурсию по территории и лабораториям.

Молодежь из Африки побывала в лаборатории испытаний композитных материалов и центре искусственного интеллекта. Также для них провели мастер-класс по робототехнике и международный квиз.

Студентам показали интерактивную выставку ОИЯИ. Для них состоялась лекция по истории Объединенного института ядерных исследований.

«Российско-африканский сетевой университет — это уникальный образовательный консорциум, куда входит несколько десятков российский и африканских вузов, объединенных идеей создания единого образовательного пространства с равным доступом для студентов всех стран-участниц. Такой формат очень близок для Дубны как города международного научного сотрудничества, привлекающего ведущих ученых и лучших студентов со всего мира и предоставляющего возможности для научного и инженерного творчества в самых актуальных областях знаний. Поэтому визит студентов из РАФУ, их первое знакомство с Государственным университетом „Дубна“ стал важным шагом к реализации совместных образовательных проектов и будущему вхождению ГУД в состав консорциума РАФУ», — прокомментировал исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.