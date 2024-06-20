Студенты Ивановского медицинского университета пройдут практику в Ногинске

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Старшекурсники Ивановского государственного медицинского университета пройдут практику на базе Ногинской больницы. В течение трех недель будущие врачи будут помогать опытным медикам из Богородского округа.

Практика будет проходить в поликлиниках, процедурных кабинетах, на приемах терапевтов и в женской консультации. Благодаря поддержке ногинских врачей ребята получат необходимые навыки и пополнят запас теоретических знаний.

«Ногинская больница — это отличная площадка для получения практических знаний, реализации своего потенциала студентами медицинских организаций профессионального образования. Такое взаимодействие позволяет учащимся определиться с выбором профиля в дальнейшем, оценить свои сильные стороны, определить интересы. Практика подразделяется на несколько этапов, и за эти три недели ребята успеют во многом поучаствовать. Среди студентов есть те, кто после окончания учебы приедут к нам», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В рамках летнего интенсива происходит полное погружение в среду. Будущие врачи знакомятся с работой учреждений, коллективом, городом и его инфраструктурой. Студенты получают опыт для дальнейшей работы в региональной системе здравоохранения.

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