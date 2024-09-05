Студенты Истринского педколледжа заложили капсулу времени

Участники Федерального проекта «Профессионалитет» Истринского профессионального колледжа-филиала ГГТУ провели акцию «Капсула времени». Они собрали для потомков фотографии и составили обращение для педагогов, которое прочитают в 2039 году.

В капсулу времени положили записки, фотографии и пожелания будущим студентам. Педагоги колледжа вложили методические записи для своих коллег из будущего.

На протяжении нескольких дней студенты трудились над написанием текста. В послании они пожелали ребятам из будущего быть инициативным, чувствовать тесный контакт с педагогами, быть активными в мероприятиях. Кроме того, они попросили своих будущих коллег не сдаваться и верить в самое лучшее, какими бы ни были ситуации в жизни.

Капсула времени не только поможет следующим поколениям студентов с мотивацией, но и подарит приятные ностальгические эмоции тем, кто ее создал. Она будет вскрыта только через 15 лет — 2 сентября 2039 года.

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