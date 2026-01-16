Студенты Истринского колледжа расчистили территории от снега

Работы велись по адресам: улица Урицкого, дом 83 и улица Спортивная, дом 3. Молодые люди обеспечили безопасный проход к эвакуационным выходам.

Жителям после январских праздников погода подарила настоящую зимнюю сказку, а коммунальным службам добавила работы в режиме нон-стоп. Поэтому студенты истринского колледжа в свободное от учебы время решили прийти на помощь и расчистили от снега ключевые объекты.

Группа молодых людей за короткий срок и с высоким качеством выполнила комплекс работ по уборке территории двух медицинских учреждений. В ходе уборки они не только полностью очистили от снега и наледи все выходы, но и тщательно расчистили прилегающие пешеходные дорожки и тротуары. Это обеспечило безопасное передвижение пациентов, посетителей и сотрудников больниц.

Руководство медицинских учреждений выразило искреннюю благодарность активным студентам за их важный вклад и стремление помогать.