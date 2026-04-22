Студенты и волонтеры Наро-Фоминска приняли участие в субботнике

Активисты Подмосковья убрали прилегающую территорию. Директор историко-краеведческого музея Федор Пущин пояснил, что глобальных задач пока нет, но цель акции — привлечь внимание горожан к этому историческому строению.

Водонапорную башню построили в конце XIX века, предположительно в 1899 году — в год открытия Киево-Воронежской железной дороги, связавшей Калугу с Москвой. Она снабжала водой паровозы и локомотивы, прибывавшие на полустанок «Нара». Именно это сооружение сыграло важную роль в развитии территории и в том, что в 1926 году Наро-Фоминск получил статус города.

После субботника Федор Пущин провел для участников авторскую экскурсию и подробно рассказал об истории башни. Многие из тех, кто раньше не знал о ее существовании, теперь знают и местоположение, и историю.