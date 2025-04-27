Студенты и сотрудники академии туризма в Химках написали «Диктант Победы»

Российская международная академия туризма уже в седьмой раз становится площадкой для проведения историко-просветительской акции «Диктант Победы». Всего тестирование прошли свыше 400 студентов, педагогов и сотрудников учебного заведения.

Диктант выполняли не на бумажных листах, а в смартфонах. Участники сканировали QR-код и отвечали на 25 вопросов теста.

«Мне запомнился вопрос, в котором упомянули дедушку моего товарища, он дошел до самого Берлина. Я с легкостью ответил на этот вопрос», — поделился студент Российской международной академии туризма Лучиан Вартекуш.

Еще один воспитанник учебного заведения, Василий Акулиничев, рассказал о том, почему решил написать «Диктант Победы».

«Я хочу отдать дань уважения своим родственникам, сражавшимся за Победу: мой прапрадед, моя прабабушка, она до сих пор жива, ей 95 лет. Для меня это многое значит», — подчеркнул он.