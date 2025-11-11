Студенты и преподаватели колледжа в Балашихе передали гумпомощь бойцам СВО

Студенты и преподаватели Центра технологии машиностроения Подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В честь Дня полиции участники акции собрали для бойцов теплые вещи, шерстяные носки, чай и кофе, чтобы поддержать их в холодное время года. В помощь также вошли перевязочные материалы, медикаменты, средства гигиены и дизельный генератор. Студенты подготовили письма с пожеланиями и рисунками, которые передадут участникам СВО.

Всю собранную поддержку передали одному из подразделений 4-го Ордена Кутузова полка оперативного назначения Дивизии имени Дзержинского, и в ближайшее время ее доставят в зону проведения специальной военной операции.