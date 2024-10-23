Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» написали «Цифровой диктант»

Студенты и преподаватели всех отделений колледжа «Подмосковье» приняли участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Цифровой диктант» — крупнейшее мероприятие в России, проверяющее уровень цифровой грамотности. Участники могут оценить свои навыки и улучшить их, получив обратную связь и анализ ошибок. На данный момент от колледжа к акции присоединились 1,4 тысячи человек, и число участников продолжает расти. Представители колледжа отметили, что студенты и преподаватели показали высокий уровень цифровых знаний.

Тест разработан для разных возрастов — детей, подростков, взрослых и пожилых. Он состоит из пяти блоков, охватывающих «Цифровое потребление», «Компетенции», «Безопасность», «Технологии» и «Финансовую киберграмотность».