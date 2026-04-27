Студенты и преподаватели колледжа «Энергия» написали «Диктант Победы»

Студенты и педагоги колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе приняли участие в «Диктанте Победы». Ответившие правильно на все вопросы станут победителями акции.

Колледж принял участие в акции в восьмой раз. В этом году ее приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. Вопросы были связаны с его жизнью, талантом и вкладом в Победу.

«С каждым годом попыток переписать историю становится все больше. „Диктант Победы“ — это наш общий ответ тем, кто хочет забыть или исказить подвиг советского солдата. Надеемся, что наши студенты успешно справились с заданием и теперь ждем результатов!», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Лучшие участники получат ценные призы и приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве.