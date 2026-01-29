Студенты и педагоги техникума в Павловском Посаде помогли убрать снег

Округ стал площадкой для масштабной акции «Снежный десант». Студенты и преподавательский состав Павлово-Посадского техникума в очередной раз подтвердили статус одного из самых активных волонтерских объединений региона, направив значительные силы на расчистку территорий социально значимых объектов округа.

Одной из приоритетных точек приложения усилий стало поликлиническое отделение № 2 Павлово-Посадской больницы. Волонтеры полностью освободили от снежных завалов прилегающую к зданию территорию и основные подъездные пути для автотранспорта, обеспечив беспрепятственную работу медучреждения. Студенческий десант также высадился во дворах детских садов «Золотой петушок» и «Незабудка». Основной задачей здесь стала подготовка прогулочных зон. Благодаря слаженной работе активистов, игровые площадки и дорожки между корпусами были очищены от сугробов и наледи.

«География акции не ограничилась центром города. Добровольцы отправились в деревню Крупино, где базируются корпуса № 3 и № 9 Рахмановской средней общеобразовательной школы имени Кошенкова. Студенты расчистили не только входные группы учебных зданий, но и прилегающие пешеходные зоны», — рассказали в администрации округа.