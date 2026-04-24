Студенты и педагоги Раменского колледжа приняли участие в уборке территории
Молодежь присоединилась ко Всероссийской акции «Мы за чистоту». Массовая уборка приурочена к Году единства народов России.
Студенты и педагоги Раменского колледжа активно провели время на свежем воздухе, убрали мусор и благоустроили территорию вокруг учебного заведения.
Участники субботника очистили газоны от сухой листвы. Также привели в порядок спортивную площадку, подготовили ее к летнему сезону тренировок.
Подобные инициативы стали важным этапом воспитания экологического сознания и гражданской ответственности у молодежи. Совместный труд объединил поколения.
«Наша команда внесла свой маленький, но очень важный вклад в охрану окружающей среды родного города», — рассказала Анастасия, студентка Раменского колледжа.
Администрация колледжа готова и в дальнейшем поддержать экологические проекты, приобщить к ним все больше активных и неравнодушных студентов.
Всероссийская акция «Мы за чистоту» продлится по всей стране до третьего мая.