Студенты и педагоги Раменского колледжа приняли участие в уборке территории

Молодежь присоединилась ко Всероссийской акции «Мы за чистоту». Массовая уборка приурочена к Году единства народов России.

Студенты и педагоги Раменского колледжа активно провели время на свежем воздухе, убрали мусор и благоустроили территорию вокруг учебного заведения.

Участники субботника очистили газоны от сухой листвы. Также привели в порядок спортивную площадку, подготовили ее к летнему сезону тренировок.

Подобные инициативы стали важным этапом воспитания экологического сознания и гражданской ответственности у молодежи. Совместный труд объединил поколения.

«Наша команда внесла свой маленький, но очень важный вклад в охрану окружающей среды родного города», — рассказала Анастасия, студентка Раменского колледжа.

Администрация колледжа готова и в дальнейшем поддержать экологические проекты, приобщить к ним все больше активных и неравнодушных студентов.



Всероссийская акция «Мы за чистоту» продлится по всей стране до третьего мая.

