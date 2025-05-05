Студенты и педагоги колледжа «Подмосковье» передали гумпомощь жителям Донбасса

Студенты и преподаватели колледжа «Подмосковье» собрали и передали партию гумпомощи для военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР. Активисты отправили продукты, лекарства, теплую одежду, детские книги и игрушки. Об этом сообщили в Минобразования МО.

«Мы уверены, что каждый собранный пакет помощи — это не просто вещь, а знак внимания, поддержки и человеческого тепла. Для студентов участие в акции — это не только вклад в общее дело, но и важный шаг к формированию гражданской ответственности и активной жизненной позиции», — отметили в администрации колледжа.

Груз направили в региональный центр в Одинцово. Там он пройдет сортировку перед отправкой на Донбасс.

Как дополняют в Минобразования МО, учебное учреждение регулярно участвует в волонтерских и благотворительных мероприятиях. Следующая отправка гумпомощи уже готовится.