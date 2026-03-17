Студенты и педагоги колледжа «Энергия» передали гумпомощь бойцам СВО

Акция «Нашим героям — наша поддержка!» завершилась в подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Студенты собрали гуманитарную помощью, которую уже успешно доставили на передовую.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенты и педагоги осбирали гуманитарную помощь для военнослужащих. В состав груза вошли продукты, лекарства, средства гигиены, теплые вещи и письма со словами поддержки.

«Гуманитарная помощь была успешно доставлена бойцам на передовую. 15 марта колледж получил видеопослание от военнослужащих, в котором они выразили благодарность студентам и преподавателям за оказанную поддержку и проявленное неравнодушие», — рассказали в министерстве.

Акции стали важной традицией для студентов колледжа.