Студенты и педагоги колледжа «Энергия» открыли сбор гумпомощи для военнослужащих

Студенты и преподаватели колледжа «Энергия» в Реутове соберут очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащий. На передовую отправят продукты, лекарства и средства гигиены.

Центр оборонно-промышленной подготовки колледжа открыл сбор гуманитарной помощи 2 февраля. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества. Студенты и педагоги уже собрали значительную поддержку для бойцов, рассказали в региональном Минобразования.

11 февраля будущие повара под руководством мастеров Натальи Глотовой и Надежды Иосифиди приняли участие в приготовении выпечки. Они замесили тесто и испекли сдобные булочки и пирожки, а также хлеб.

«Спасибо каждому, кто уже помог. Мы — одна большая семья, и наша поддержка сейчас важна как никогда», — сказал педагог-психолог реутовской площадки.

Для военнослужащих также подготовят нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены и медикаменты. Груз отправят уже на следующей неделе.