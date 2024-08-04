Студенты гуманитарного университета в Коломне прошли стажировку в Китае

Студенты филологического факультета вошли в состав делегации в рамках международной стажировки. Четверокурсник Максим Самоходкин и второкурсница София Макарова побывали в Харбинском педагогическом университете. Они общались с носителями языка, посещали лекции, изучали грамматику и лексику, а также знакомились с памятниками в Харбине, ездили в Шанхай и Пекин.

«Посещая исторические дворцы, оставшиеся со времен старого императорского Китая, а также конфуцианские храмы и буддистские монастыри, мы знакомились с особенностями национальной китайской культуры во всем ее многообразии; представленные в галереях и исторических музеях картины и экспонаты позволили нам получить всесторонние знания об истории современного Китая на разных этапах развития его политической и экономической системы, видеть предметные свидетельства происходивших в стране перемен и достижений», — рассказал Максим Самоходкин.

Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет сотрудничает с российскими и зарубежными вузами. Международная стажировка состоялась в рамках партнерства.

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