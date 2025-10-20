Студенты Губернского колледжа в Серпухове поучаствовали в военно-учебных сборах

Студенты-первокурсники Губернского колледжа с 13 по 18 октября прошли интенсивные сборы на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Пять дней стали для ребят настоящей школой жизни, где они получили сотни новых, крайне важных навыков.

На сборах студенты освоили основы тактической и строевой подготовки, учились управлению беспилотниками, а также получили жизненно важные знания по оказанию первой медицинской помощи. Помимо военной подготовки, прошел творческий конкурс, который позволил каждому студенту проявить свои таланты.

Завершились сборы торжественной церемонией закрытия, на которой Кубок «Авангарда» завоевали ребята из первой и второй роты.

С октября студенты отделений «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» приступили к работе в УМЦ «Авангард» в составе педагогических отрядов Российских студенческих отрядов (РСО) по дуальной форме обучения.

Эти ребята стали наставниками для своих коллег-первокурсников, проходящих обучение, что открывает уникальные возможности для развития, сочетая получение профессиональных навыков с воспитанием лидерских качеств и гражданской ответственности.