Студенты Губернского колледжа в Серпухове поучаствовали в военно-учебных сборах

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Студенты-первокурсники Губернского колледжа с 13 по 18 октября прошли интенсивные сборы на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Пять дней стали для ребят настоящей школой жизни, где они получили сотни новых, крайне важных навыков.

На сборах студенты освоили основы тактической и строевой подготовки, учились управлению беспилотниками, а также получили жизненно важные знания по оказанию первой медицинской помощи. Помимо военной подготовки, прошел творческий конкурс, который позволил каждому студенту проявить свои таланты.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Завершились сборы торжественной церемонией закрытия, на которой Кубок «Авангарда» завоевали ребята из первой и второй роты.

С октября студенты отделений «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» приступили к работе в УМЦ «Авангард» в составе педагогических отрядов Российских студенческих отрядов (РСО) по дуальной форме обучения.

Эти ребята стали наставниками для своих коллег-первокурсников, проходящих обучение, что открывает уникальные возможности для развития, сочетая получение профессиональных навыков с воспитанием лидерских качеств и гражданской ответственности.

